Placenta bebeluşului nu trebuie consumată, avertizează ginecologii canadieni, în faţa valului de „placentofagie”

Prezent la Constanţa, pentru deschiderea noului sezon estival, ministrul Turismului, Bogdan Trif, s-a declarat mulţumit de litoral, după ce a petrecut o noapte în Vama Veche. „Şi anul acesta, deschiderea sezonului estival a fost un succes. Am avut foarte mulţi turişti, ceea ce este un lucru îmbucurător. Ca în fiecare an, am fost în Vamă (Vama Veche - n.r.). Cred că a fost un număr record de turişti, de petrecăreţi. S-a distrat lumea până dimineaţă. Cred că este un bun start pentru sezonul estiva...