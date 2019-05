Bianca Lăpuște a slăbit aproape 20 de kilograme! Soția lui Marius Moga este de nerecunoscut

10:30

Argentinianul Mauricio Pochettino, antrenorul formației Tottenham, a declarat la finalul manșei tur a semifinalei Champions League pierdută de elevii săi pe teren propriu la limită cu 1-0 (1-0), că în ciuda eșecului calificarea nu e pierdută. Pochettino a recunoscut că absenţele lui Son şi Kane au cântărit enorm în jocul echipei sale dar a avertizat