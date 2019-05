Imagini suprinse în autocarul răstunat de tornadă, în Călăraşi

21:00

Din decembrie 2016 până în martie 2019, au crescut toate pensiile din România cu peste 30% pe fiecare nivel valoric şi au fost eliminate pensiile sub 500 de lei, a anunţat miercuri seară, la Antena 3, ministrul Muncii Marius Budăi. ”Este o creştere etapizată pe care noi am preconizat-o odată cu creştere PIB. Vom intra la excedent la pensii datorită creşterii masei salariale şi transferului contribuţiilor de la angajator la angajat”, a explicat Budăi. A dispărut numărul pensionarilor care au sub...