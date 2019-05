Ce a făcut Răzvan Ciobanu cu două zile înainte de moarte: ”A fost într-o transă de marți până sâmbătă”

11:00

Philip Morris Internaţional (PMI) a obţinut acordul Administraţiei pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din Statele Unite pentru comercializarea dispozitivului iQOS, care încălzeşte tutunul în loc să îl ardă, transmit jurnaliștii de la CNBC. Compania a depus două cereri la agenţia de reglementare, una pentru comercializarea dispozitivului, iar o alta pentru promocarea acestuia ca fiind mai