Post de 13.000 lei PE LUNĂ, scos la concurs pentru a treia oară

Am decis să fac această călătorie astăzi cu operatorul naţional de transport feroviar tocmai pentru a vedea exact cum se desfăşoară condiţiile de circulaţie pentru turiştii care vin la mare. Am venit cu un tren care a fost modernizat în 2018 în România, asta e foarte important, şi toate investiţiile pe care le va derula de acum înainte CFR Călători pe partea de modernizare de vagoane, de locomotive, se vor face în România. Am fost mulţumit de condiţii. Am făcut o inspecţie în tot trenul să văd toaletele cum sunt, totul a decurs conform aşteptărilor, adică foarte bine. O călătorie de două ore, 225 de kilometri. Eu cred că merită să venim cu trenul la mare”, a spus ministrul Transporturilor. Jurnaliştii i-au spus ministrului Transporturilor că în Gara Constanţa erau efectuate lucrări de curăţenie cu puţin timp înainte de sosirea sa şi că acestea nu s-ar face zilnic, Cuc spunând va fi veni într-o zi la acest obiectiv, într-o vizită inopinată, pentru a vedea cum stau lucrurile. “Aşa cum m-am dus la Aeroportul Otopeni într-o vizită inopinată la fel voi veni şi la Constanţa, că avem sezonul estival, care de abia începe. O să vin să vad exact cum se desfăşoară activităţile şi dacă nu se desfăşoară în mod normal aşa cum ar trebui, cu siguranţă voi lua măsuri aşa cum am luat peste tot. (…) Am toleranţă zero faţă de lucrurile care ţin de bunul simţ de gospodar al unui manager. Nu am cerut să avem o gară nouă, dar să faci curăţenie ţine de bunul simţ şi cel care gestionează obiectivul trebuie să ocupe de ea”, a afirmat ministrul.