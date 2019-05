Ce i-a adus iubitul lui Razvan Ciobanu la priveghi. Toti au inceput sa planga cand au vazut

15:40

Ziua Internațională a Muncii este marcată în mai multe state de pe întreg mapamondul pe 1 mai. De câțiva ani buni, în România este o tradiție ca oamenii simplii, dar și vedetele, sportivii și chiar și politicienii să sărbătorească muncitorilor cu mici și bere. Anul acesta fostul ministru al Economiei, Andrei Gerea, nu s-a abătut de […] The post Fostul ministru al Economiei, Andrei Gerea, a sărbătorit “regulamentar” 1 Mai: chef cu mici și bere cu colegii de partid appeared first on Cancan.ro.