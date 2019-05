BNR publică joi noul indice trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor

22:30

Gavin Williamson, demis miercuri de premierul Theresa May din funcţia de ministru al Apărării, a negat că a avut vreun rol în eventuale scurgeri de informaţii privind compania chineză de telecomunicaţii Huawei, relatează Reuters."Îmi pare rău că consideraţi scurgerile recente de informaţii din Consiliul de Securitate Naţională (National Security Council, NSC) ca provenind din departamentul meu. Cred cu tărie că nu a fost cazul", a scris fostul ministru britanic într-o scrisoare adresată premierului britanic şi postată pe Twitter."Refuz categoric că am fost implicat în vreun mod în aceste scurgeri de informaţii şi sunt încrezător că o anchetă detaliată şi oficială mi-ar fi justificat poziţia" în acest caz, a adăugat el.Premierul britanic Theresa May l-a demis pe ministrul Apărării Gavin Williamson din cauza implicării acestuia în scurgeri de informaţii privind decizia guvernului britanic de a permite o participare a firmei Huawei, cel mai mare producător mondial de echipamente de telecomunicaţii, la reţeaua 5G britanică, a anunţat miercuri Downing Street.Theresa May a dat undă verde participării producătorului de echipamente telecom chinez Huawei la reţeaua 5G a Marii Britanii, în pofida controversei din jurul grupului suspectat de spionaj, relata miercurea trecută cotidianul Daily Telegraph, citat de AFP.Gigantul chinez Huawei a devenit lider incontestabil în tehnologia 5G, viitoarea generaţie de internet mobil ultrarapid, dar echipamentele sale sunt suspectate că ar permite Beijingului să spioneze comunicaţiile ţărilor care le utilizează.Mai mulţi responsabili politici britanici au subliniat riscurile asociate Huawei, ministrul apărării Gavin Williamson exprimându-şi în decembrie 'preocuparea foarte profundă' faţă de participarea Chinei la 5G britanic.AGERPRES/(AS - editor: Violeta Gheorghe, editor online: Daniela Juncu)