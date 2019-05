1191 e numărul la care pot fi raportate incidentele de securitate cibernetică din România, începând de azi

00:00

Ryan Reynolds, actorul canadian cunoscut pentru rolul principal din seria de filme "Deadpool", are cel mai mare salariu de la Hollywood în anul 2019, potrivit Variety. El a primit 27 de milioane de dolari pentru prezenţa în filmul "Six Underground", o producţie Netflix care nu are încă o dată de lansare. Dwayne 'The Rock' Johnson este cel de-al doilea cel