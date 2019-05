Şeful Pentagonului şi-a anulat în ULTIMUL moment o vizită în Europa

22:40

Bogdan Trif, ministrul Turismului, a declarat la Digi24 că pentru a se combate criza forţei de muncă din turism, s-au simplificat procedurile de aducere a forţei de muncă din străinătate şi că acum, hotelierii, pot aduce angajaţi pe care să îi plătească cu salariul minim. „Sunt mulţi oameni care ar veni şi pe salariul minim să lucreze în România”, a spus Bogdan Trif. „Nu e neapărat o criză fără precedent (a forţei de muncă – n.r.) și nu e neapărat o criză doar în turism. Toate segmentele se lovesc de lipsa forței de muncă. Din primele întâlniri cu reprezentanţii hotelierilor, am analizat toate soluţiile care pot combate această criză și în prima etapă am simplificat foarte mult procedurile de aducere a forței de muncă din străinătate. Acum hotelierii pot aduce forţa care să fie plătită cu salariul minim. A fost una din cerințele lor principale. Înainte, puteai să-l plătești doar cu salariul mediu, ceea ce era o greşeală din punct de vedere al unei strategii. Potrivit ministrului, şcoala românească scoate specialişti în turism, dar salariile nu sunt atrcative. „Prin investiţiile făcute de sectorul privat, coroborate cu facilităţile date de guvern, vorbim de TVA 5%, vouchere, toți aceşti bani care vin în sectorul turistic, care ia avânt în zilele noastre, cu siguranţă cu aceşti bani o să poată să plătească la adevărata valoare forța de muncă, ca să nu mai plece în străinătate sau să aleagă alt sector”, a spus ministrul.Bogdan Trif a precizat că numărul turiştilor creşte „de la an la an” şi că în 2018 au fost cu 8% mai mulţi turişti faţă de 2017. „În programul de guvernare avem măsuri specifice, turismul a devenit o prioritate națională. Nu vorbim vorbe goale. În discuţiile cu reprezentanţii patronatelor din turism a reieșit clar că în ultimul an s-au acordat foarte multe facilităţi și fiscalitatea e cea mai mică din UE. Dacă privim în retrospectivă, putem constata că acum câțiva ani doar TVA era la 24% și acum e 5%”, a adăugat ministrul Turismului.