Ziua mondială a tonului (ONU)

10:30

Fostul căpitan al echipei de fotbal a Spaniei, Iker Casillas, şi-a asigurat fanii că ''totul este sub control'', postând în acelaşi timp o fotografie pe reţelele de socializare din spitalul în care se află, zâmbind şi făcând semn că este în regulă, după infarctul de miocard suferit miercuri, informează AFP."Totul este sub control aici, am trecut printr-o mare spaimă, dar toate forţele mele sunt intacte", a transmis portarul în vârstă de 37 de ani, spitalizat miercuri de urgenţă după un infarct.Iker Casillas, celebrul portar spaniol al echipei FC Porto şi o emblemă a clubului Real Madrid, a fost operat de urgenţă miercuri şi i s-a montat un stent după ce a suferit un infarct de miocard.Conform clubului FC Porto, "Casillas este bine, starea sa de sănătate este stabilă şi problema cardiacă a fost rezolvată".Sosit la Porto în vara anului 2015, fostul mare portar al naţionalei Spaniei, cu care a cucerit două titluri de campion european (2008, 2012) şi unul mondial (2010), şi-a prelungit contractul cu un an la finalul stagiunii trecute, după ce a cucerit titlul de campion al Portugaliei cu Porto. AGERPRES (AS/autor: Vlad Constantinescu, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: Iker Casillas/Twitter