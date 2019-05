Iubitul lui Răzvan Ciobanu A LEȘINAT la înmormântare. Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional

18:30

Apropiații celebrului cuplu susțin că cei doi s-ar fi despărțit imediat după ce și-au consumat vacanța de Paște în Spania. Se pare că sărbătorile nu aduc prea mult noroc și înțelegere asupra cuplului Bianca Drăgușanu-Alex Bodi. Primul exemplu îl dă vacanța de Crăciun, atunci când legătura lor amoroasă s-a rupt cu scandal pentru o perioadă […]