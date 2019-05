Țara în care trăiesc UN MILION de români nu mai este “Pământul făgăduinței”

11:20

O fabrica de componente auto din judetul Timis s-a inchis in 2018, iar angajatii au dat compania in judecata pentru ca au primit cate trei salarii compensatorii, in loc de sase, asa cum prevedea contractul colectiv de munca. Dupa inceperea activitatii, parata a intampinnat mai multe categorii de probleme care au facut ca societatea sa nu reuseasca sa obtina profit si nici sa isi poata mentine clientii. Una dintre principalele cauze ale cresterii costurilor societatii si ale punerii societatii in imposibilitatea de a-si onora comenzile primite (la termen si la standardele calitative cerute pe piata auto de elita) a fost faptul ca mai multe matrite proprietate a Automobili Lamborghini au fost furate de catre angajati si vandute la fier vechi, fapta care a adus un prejudiciu imens societatii (de peste 200.000 euro), la tensiuni intre angajatii cu competente de control si personalul productiv, dar, mai ales, a condus la reincredintarea comenzilor de catre Grupul Volkswagen unei alte societati.