EUROPAfest #26, între 9 şi 18 mai, la Bucureşti şi Sibiu

11:00

Drake a fost desemnat marele câştigător al ediţiei din acest an a Billboard Music Awards, rapperul canadian fiind recompensat cu 12 premii la gala de miercuri din Las Vegas, zdrobind astfel nume mari din industria muzicală, precum Cardi B, Ariana Grande, Post Malone şi Travis Scott.Prin această reuşită, Drake devine cel mai premiat artist din istoria Billboard Music Awards, cu 27 de trofee în total. Drake şi-a cimentat astfel poziţia în vârful piramidei pop după încă un an marcat de hit-uri printre care s-au numărat ''Nice For What'' şi ''In My Feelings'', relatează Press Association.Artistul, care a debutat ca actor în ''Degrassi: The Next Generation'' la începutul anilor 2000, a adus un omagiu mamei sale în discursul susţinut la primirea premiului pentru cel mai bun artist. Sursa foto: (c) Chris Pizzello/AP''Vreau doar să îi mulţumesc mamei mele pentru efortul ei neobosit în viaţa mea, pentru că a câştiga orice premiu aici este un lucru incredibil, însă a primi acest premiu este incredibil şi ireal. Indiferent cât de mult mi-a trebuit să-mi dau seama ce voiam să fac, tu ai fost mereu acolo'', a spus el.În cadrul galei, pe scena MGM Grand Garden Arena au evoluat unele dintre cele mai importante nume din industria muzicală, precum The Jonas Brothers, Madonna, Taylor Swift, Mariah Carey şi Paula Abdul. Sursa foto: (c) Chris Pizzello/APMariah Carey a fost recompensată cu premiul Icon Award, diva pop ridicând în picioare publicul înţesat de vedete cu un potpuriu alcătuit din cele mai cunoscute melodii ale sale.Drake a fost declarat câştigător şi la categoriile cel mai bun artist masculin, ''Top Streaming Artist'', ''Top Billboard 200 Artist'', ''Top Radio Songs Artist'', ''Top Billboard 200 Album'', ''Top Hot 100 Artist'', ''Top Song Sales Artist'', ''Top Rap Male Artist'', ''Top Rap Artist'', ''Top Rap Album'' pentru discul ''Scorpion'' şi ''Top Streaming Song (Video) cu "In My Feelings". Sursa foto: (c) Chris Pizzello/APJuice WRLD a obţinut premiul pentru cel mai bun artist nou.Distincţia pentru cea mai bună artistă feminină a fost câştigată de Ariana Grande, declarată câştigătoare şi la categoria ''Billboard Chart Achievement''.Categoria ''Top Duo/Group'' a fost dominată de trupa BTS, care a obţinut un trofeu şi la secţiunea ''Top Social Artist'.Melodia "Girls Like You" - Maroon 5 featuring Cardi B - a fost desemnată câştigătoare a categoriei ''Top Hot 100 Song'', iar cel mai bun artist în turneu a fost declarat Ed Sheeran. Sursa foto: (c) Chris Pizzello/APPremiul pentru cel mai bun artist R&B a ajuns la Ella Mai, iar la categoriile ''Top R&B Male Artist'' şi ''Top R&B Female Artist'' au triumfat The Weeknd, respectiv Ella Mai.Categoria cea mai bună artistă rap a fost câştigată de cântăreaţa americană de origine dominicană Cardi B, recompensată cu şase premii în total, la secţiunea cel mai bun artist rock a triumfat formaţia Imagine Dragons, iar secţiunea cel mai bun album rock a fost dominată de ''Pray For The Wicked'' - Panic! at the Disco.AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ada Vîlceanu)