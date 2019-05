A murit Alex Faur, cel mai excentric tânăr milionar din România!

20:30

Răzvan Ciobanu urmează să fie înmormântat, însă în urma lui rămân multe semne de întrebare cu privire la ultimele ore din viața sa! Sursele D.A.S (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan) au obținut noi detalii cutremurătoare despre anturajul alături de care a petrecut la mare, dar mai ales despre gesturile bizare pe care le-a afișat regretatul designer înainte […] The post Unde și cu cine s-a aflat în noaptea de Înviere + Cine a plătit ”nota” de 14000 lei la ultimul party la care a participat creatorul de modă appeared first on Cancan.ro.