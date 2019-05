Locul din România unde turismul va exploda! În doi ani o să fie o creştere fantastică de turişti aici

13:20

Compania chineză de stat China General Nuclear Power Corporation va semna în dat de 9 mai un memorandum cu societatea Nuclearelectrica, deținută de Ministerul Energiei din România, memorandumul pentru construcția reactoarelor 3 și 4 de centrala atomoelectrică de la Cernavodă. Investiția se va ridica la peste 6 miliarde de euro. Astfel, România se asociază cu o companie care a fost acuzată de Guvernul Statelor Unite de spionaj nuclear, conform departamentului de justiție a SUA, citat de The Guardian. Într-un rechizitoriu scris pe 17 pagini, Washingtonul susține că inginerul Allen Ho, angajat al societății chineze, a conspirat în mod ilegal pentru a dezvolta material nucleare în China, fără aprobarea SUA și “cu intenția de a asigura un avantaj pentru Republica Populară Chineză”. Procurorul general adjunct al Statelor Unite, John P. Carlin, a declarat că Allen Ho, “la indicațiile unei companii chineze de energie nucleară deținută de stat ar fi abordat și recrutat experți nucleari rezidenți în SUA pentru a furniza asistență integrală pentru dezvoltarea și producerea de material nuclear special în China”. "Ho a făcut acest lucru fără să se înregistreze la Departamentul de Justiție ca agent al unei națiuni străine și nu a avut autorizație de la Departamentul de Energie al SUA", a spus Carlin. "Punerea sub acuzare a celor care încearcă să eludeze legile SUA prin obținerea de tehnologie nucleară importantă, pentru țări străine, este o prioritate a Diviziei de Securitate Națională”, a mai spus procurorul general al SUA. Ho, deținător al cetățeniei americane, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare, un an de libertate condiționată sub supraveghere și amendă de 20.000 de dolari pentru conspirație în vederea dezvoltării de materiale nucleare cu tehnologii americane în China fără aprobarea autorităților de la Washington și cu intenția de a crea avantaje statului chinez. Acesta a comis faptele de care a fost acuzat în perioada 1997-2016, în care a fost angajat drept consultant de către compania chineză de stat China General Nuclear Power (CGNP) Corporation. Ho și-a recunoscut faptele și a colaborat cu autoritățile. "Allen Ho este tras la răspundere pentru că a recrutat experți americani în tehnologie nucleară pentru a oferi asistență în dezvoltarea și producerea de materiale speciale nucleare în China pentru o companie nucleară chineză de stat. El a făcut acest lucru fără a solicită autorizație de la Departamentul pentru Energie al SUA în condițiile legii. Procuratura americană este decisă să acționeze pentru a împiedică obținerea și exportarea ilegală din SUA a unor tehnologii sensibile, aflate sub control. Furtul tehnologiei noastre nucleare de către adversari străini constituie o prioritate absolută pentru FBI. Alături de partenerii noștri locali, statali și federali, îi vom investiga agresiv pe cei care încearcă să ne fure tehnologia în beneficiul unor guverne străine", au declarat reprezentanții autorităților americane, citați într-un comunicat al Departamentului pentru Justiție. CGNP va fi partenera Nuclearelectrica. Prin documentul ce va fi semnat pe 9 mari, cele două părți vor înființă o companie de proiect, de tip joint-venture, în care compania chineză va deține o participație de cel puțin 51% și care va prelua valoarea investiției Nuclearelectrica în filiala sa EnergoNuclear SA. Viitoarea companie de proiect va avea un capital social de 90.000 lei, urmând ca prin majorări de capital să ajungă la 4 milioane de euro, cu menținerea cotelor de participare în acționariat de 51%, partea chineză, și 49%, cea românească. Compania de proiect are sarcina să ridice, în parteneriat public-privat, reactoarele 3 și 4, fiecare cu 700 MW. Tehnologia utilizată va fi cea canadiană de la reactoarele 1 și 2, CANDU. Asocierea cu firma chineză care a făcut subiectul unui scandal de spionaj în SUA, a generat o reacție virulentă din partea deputatului PNL Virgil Popescu. ”Cum nu cred în coincidente, atrag atenția Ministrului Anton Anton că un subiect așa sensibil, ca al energiei nucleare, nu trebuie politizat. Domnule Ministru, înainte de semnarea acestui acord cred că ar trebui să ne răspundeți la mai multe întrebări: Data de 9 mai a fost aleasă la întâmplare sau doriți să marcați simbolic semnarea acestui acord? Acordul Investitorilor presupune ca asocierea de proiect ce va fi înființată să aibă exclusivitate în construirea unităților 3 și 4 de la Cernavodă? Adică, cu alte cuvinte, ne leagă de mâini și de picioare în relația cu CGN, devenind astfel dependenți de finanțarea chinezilor? Au exclusivitate la livrarea de echipamente? Ați evaluat și alte posibilități de construire a acestor unități, luând în calcul modelul de realizare al unităților 1 și 2? Ținând cont de faptul că România are un Parteneriat Strategic cu SUA, iar presa europeană și americană abundă de informații cu privire la acuzarea companiei chinezești CGN de spionaj pe teritoriul american, ați evaluat din această perspectivă riscurile acestei asocieri? Domnule Ministru sunteți obligat să oferiți răspunsurile la aceste întrebări în cel mai scurt timp posibil”, este declarația de presă transmisă de deputatul liberal.