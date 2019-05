Vrei un tatuaj? Afla daca ai voie sa consumi bauturi alcoolice inainte sa il faci! (P)

Tatuajele au devenit in ziua de azi un adevarat trend. Din ce in ce mai multa lume le considera accesorii si actioneaza in consecinta. Totusi, incearca sa nu faci o sarbatoare din acest eveniment....

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3