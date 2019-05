Raed Arafat: Sistemul RO-ALERT va anunţa şi fenomene meteo extreme

11:30

Născut la Viena la 2 mai 1924, părinţii săi, Miriam Gizella (Riegler) şi Josef Bikel-Hasenfratz, au fost imigranţi evrei din Europa Centrală.Theodore Bikel a fugit din Austria în 1938 de teama naziştilor şi s-a instalat în Orientul Mijlociu. El a făcut primii paşi pe scenă la Tel-Aviv, înainte de a pleca la Londra şi a studia la "Royal Academy of Dramatic Art".În timp ce îşi făcea debutul în film cu rolul din "The African Queen" (1951), a apărut pe scena londoneză în "Love of Four Colonels".Printre rolurile sale memorabile, se numără cele din "The African Queen" (1951), "Moulin Rouge" (1952), "The Enemy Below" (1957), "I Want to Live!" (1958), "My Fair Lady" (1964) şi "The Russians Are Coming, the Russians Are Coming" (1966). Pentru rolul şerifului Max Muller din "The Defiant Ones" (1958) fost nominalizat la Premiul Oscar la categoria pentru cel mai bun actor în rol secundar.Albumul "Cântecele unui ţigan rus" (1958), a devenit cel mai foarte cunoscut până la începutul anilor '60. Acesta a devenit cel mai bine vândut album al casei de înregistrări Elektra Records la vremea respectivă.Punctul culminant al carierei sale a fost însă rolul Tevye, un lăptar sărac, tată de familie, în comedia muzicală "Scripcarul pe acoperiş", pe care l-a jucat de peste 2.000 de ori, mai mult decât oricare actor până în prezent. Producţia a câştigat nouă Premii Tony şi a fost unul dintre cele mai interpretate muzicaluri din istoria Broadway-ului.Theodore Bikel a fost nominalizat de două ori pentru Premiul Tony în 1958, la categoria cel mai bun actor în rol secundar (dramatic) pentru rolul din "Scripcarul pe acoperiş", iar în 1960 la categoria cel mai bun actor în rol secundar (muzical) pentru rolul din "The Sound of Music".În 1959, a fondat împreună cu Pete Seeger, Newport Folk Festival, şi a interpretat rolul căpitanului Georg von Trapp alături de actriţa Mary Martin în rolul Mariei, în producţia originală de pe Broadway a piesei "Sunetul Muzicii", semnată de Rodgers & Hammerstein.Theodore Bikel a cântat folk în aproape 20 de limbi, acompaniindu-se cu pricepere cu chitara. A fost regizor al emisiunii săptămânale de la începutul anilor 1960, "Hootenanny" (1963), ce prezenta muzica folk. De-a lungul anilor, a cântat în campusuri universitare şi în săli de concerte din toată ţara şi a înregistrat un număr de albume muzicale cu cântece folk adunate din întreaga lume, potrivit www.imdb.com.Pe 29 aprilie 2005, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame pentru activitatea dedicată teatrului. Actorul şi muzicianul Theodore Bikel a murit în Los Angeles, la 21 iulie 2015, la 91 de ani.