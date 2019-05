Ministrul Justiţiei din Cipru a demisionat, după cazul ucigașului în serie. Printre victime se află o româncă și fiica sa

14:10

Eugen Neagoe, 51 de ani, nu mai este antrenorul echipei Sepsi Sfântu Gheorghe, după ce s-a înțeles pe cale amiabilă asupra rezilierii contractului. Marin Barbu este noul antrenor al formației clasate pe locul 6 în play-off-ul Ligii 1 la fotbal. "Am acceptat oferta conducerii, iar în ultimele trei etape de campionat eu voi antrena Sepsi. Nu am […]