A murit Alex Faur. Boala de care suferea tanarul milionar din Bucuresti

22:40

Data de 2 mai 2019 va rămâne una de doliu în lumea modei din România. E ziua când designerul Răzvan Ciobanu este condus pe ultimul drum de rude, prieteni, colegi de breaslă, zeci de vedete care au îmbrăcat ținutele create de el, dar și de oameni simpli, care au fost șocați de sfârșitul fulgerător pe care […] The post Ziua despărțirii de “copilul răzvrătit” al modei appeared first on Cancan.ro.