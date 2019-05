Tenis: Simona Halep, implicată la Madrid într-o campanie de denunţare a abuzurilor împotriva femeii

13:30

Proiectul ''Emotional Europe'', dezvoltat de coregraful Cosmin Manolescu, va avea loc în perioada 3-11 mai la Bruxelles, în cadrul unei rezidenţe organizate în parteneriat cu Institutul Cultural Român Bruxelles şi BOZAR, ca parte a programului ''Next Generation, Please!'', informează un comunicat al Fundaţiei Gabriela Tudor transmis AGERPRES.Potrivit sursei citate, proiectul ''Emotional Europe'' îşi propune să observe modul de viaţă, interesele şi poziţionarea politică a noii generaţii, să reflecteze asupra experienţelor care propun o ieşire din zona de confort şi asupra noilor tendinţe în arta contemporană, explorând conceptul de corp performativ şi problematizând rolul tinerilor în Europa de astăzi.Sărbătorind, în egală măsură, Ziua Internaţională a Dansului (29 aprilie), proiectul este o punte de legătură, amintind de începuturile schimburilor coregrafice dintre România şi Belgia din urmă cu 20 de ani, când, în 1998, coregrafa belgiană Karine Ponties a beneficiat de o rezidenţă la Bucureşti, la invitaţia lui Cosmin Manolescu, şi a realizat piesa "Santinelele = Naftalină" (secvenţe cu care demarează filmul aniversar "20 de ani", disponibil la adresa https://vimeo.com/243609821)."Mă bucur de experienţa acestei întâlniri foarte speciale şi de revenirea în Belgia cu o nouă călătorie emoţională alături de un grup de tineri artişti români şi belgieni. 'Emotional Europe' este un experiment care încearcă să conecteze artiştii cu noile generaţii şi problemele Europei în cadrul unui proces de real dialog şi schimb cultural. Mă bucur să colaborez cu echipa BOZAR, unul dintre centrele culturale importante din Belgia, şi totodată că putem marca, printr-un proiect colaborativ şi de schimb artistic în zona dansului, mandatul Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene", a declarat Cosmin Manolescu, citat în comunicat.La proiect participă tineri artişti din Bucureşti, Bruxelles şi Anvers, dansatorii Gilles Noel, Steffi Mennen, Sergiu Diţă, artistele vizuale Ioana Stoica şi Doina Domenica Cojocaru Thanasiadis, precum şi Marta Popovici, muzician de jazz.Cu ocazia perioadei de lucru de la Bruxelles, grupul de tineri artişti români şi belgieni, condus de coregraful Cosmin Manolescu, va avea sesiuni de lucru la BOZAR - Palatul de arte frumoase din Bruxelles şi va vizita Casa Istoriei Europene, KANAL Centre Pompidou - Muzeu de artă modernă şi contemporană şi va participa la o serie de spectacole, concerte şi expoziţii.Evenimentele proiectului vor fi prezentate de BOZAR pe 9 mai, Ziua Europei, şi vor include o serie de momente performative - "My Name Is Europe", ora 17,45, şi "My Body Is The Stage", ora 19,00, prezentate cu ocazia vernisajului oficial al expoziţiei "Next Generation, Please!".În cadrul expoziţiei, deschisă gratuit publicului larg în perioada 9 mai - 28 iulie la BOZAR, vor putea fi vizionate două filme realizate de artista vizuală Doina Domenica Cojocaru Thanasiadis - "Collective Responsibility" şi "The Body is the Stage", precum şi fotografii şi jurnalele de lucru ale echipei artistice ''Emotional Europe''.De asemenea, pe 10 mai, coregraful Cosmin Manolescu va modera şi participa la o masă rotundă având ca temă colaborarea artistică internaţională, organizată de BOZAR, iar artiştii vor performa în cadrul standului expoziţional ''Emotional Europe'' din cadrul "Next Generation, Please!" la BOZAR.''Emotional Europe'' a fost demarat în perioada ianuarie - martie 2019 la Bucureşti în cadrul unei perioade de lucru realizate cu sprijinul LINOTIP şi al Centrului Naţional al Dansului, la care au mai participat şi Sarah Deppe, Patricia Couvet, Nona Bal, Daniel Mihoc, Amelia Motea, Bianca Manuela Deac, Cristina Lilienfeld, Irina Marinescu, Laura Butnariu, Claudiu Silvianu, Tofan Alina, Alexis Chapelan, Laura Cămăruţ, Ioanna Rigatou, Veronica Negrilă.''Emotional Europe'' este un proiect cultural co-produs de Fundaţia Gabriela Tudor, BOZAR şi Institutul Cultural Român Bruxelles, prezentat ca parte a programului cultural al Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, cu sprijinul financiar al Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.Potrivit sursei citate, programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administraţiei Fondului Cultural Naţional. AFCN nu este responsabilă de conţinutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanţării. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: icr.ro