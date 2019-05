O nouă despărțire în casa ”Puterea Dragostei”: ”A fost un Paște cu năbădăi, nu prea ne-a priit”

12:10

Ilan Laufer este audiat de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, având calitatea de suspect în dosarul în care Carmen Adamescu e acuzată de fraudă. Surse apropiate anchetei au dezvăluit că prejudiciul adus are o valoare de 5,8 milioane de €. Ilan Laufer, audiat într-un dosar cu prejudiciu de 5,8 milioane de € Fostul ministru este