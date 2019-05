Regele Thailandei s-a căsătorit… cu garda lui de corp!

14:20

Scene șocante filmate în Craiova! Un copil de cinci ani conduce Mercedesul de lux al tatălui său, singur în maşină, fiind filmat chiar de părintele foarte mândru de isprava odraslei. (VEZI ȘI: VIDEO REVOLTĂTOR. COPIL DE 10 ANI, ȘOFER ÎN TÂRGOVIȘTE. „ARE PERMIS PENTRU TOATE CATEGORIILE!") Însuși tatăl copilului ar fi postat pe Facebook și alte […]