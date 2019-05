Videoclipul piesei ''ME!'', lansat vineri de Taylor Swift, a stabilit un nou record pe platforma Vevo

Videoclipul cântecului "ME!", lansat vineri de cântăreaţa americană Taylor Swift, este clipul care a ajuns cel mai repede la pragul de 100 de milioane de vizualizări pe platforma Vevo, informează joi PA.Acest videoclip cu durata de patru minute doborâse deja recordul de vizualizări pe platforma Vevo în primele 24 de ore după lansare.Noul clip, primul lansat de Taylor Swift după albumul ei din 2017 "Reputation", a depăşit precedentele recorduri în domeniu, stabilite de Ariana Grande cu "Thank U, Next" şi de ea însăşi, cu "Look What You Made Me Do".Videoclipul artistei americane se deschide cu o secvenţă ce prezintă un şarpe - o trimitere la albumul ei "Reputation" - care se deplasează pe o stradă pietruită înainte de a exploda într-un roi de fluturi.Clipul acestei piese, în care Taylor Swift cântă alături de Brendon Urie, solistul grupului Panic! At The Disco, a fost regizat de Dave Meyers şi o prezintă pe cântăreaţa pop într-o multitudine de ţinute vestimentare deosebit de colorate. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Anda Badea)

