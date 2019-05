Număr record de preparate în audițiile pe nevăzute ale sezonului special Chefi la cuțite

17:50

The Motans pregătește primul concert de anvergură din cariera sa, The Motans Grand Concert, care va avea loc pe 31 mai, la Arenele Romane, iar pregătirile sunt în plină desfășurare. Show-ul, organizat în parteneriat cu LIDL și powered by KISS FM, promite să fie unul de referință, iar Delia este artista care definitivează lista invitaților speciali alături de care The Motans va interpreta piese devenite celebre imediat după lansare.