20.000 de permise de călătorie suplimentare pentru tinerii ce vor să călătorească în UE

„Dacă prin vot am putea schimba ceva, nimeni nu ne-ar mai lăsa să votăm”, este un citat celebru al lui Mark Twain. Ce semnificație are votul? Ne întrebam noi, naivi, încă de pe când compatrioți de-ai noștri mureau la Revoluție (sau Lovitură de Stat, după Lazăr) pentru asta.