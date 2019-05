Preşedintele Klaus Iohannis - la Florenţa; participă la Conferinţa 'The State of The Union'

Preşedintele Klaus Iohannis participă vineri, în calitate de invitat de onoare, la Conferinţa "The State of The Union", organizată de Institutul Universitar European de la Florenţa.În marja participării la conferinţă, Klaus Iohannis va avea o întrevedere cu preşedintele Consiliului de Miniştri al Republicii Italiene, Giuseppe Conte, anunţă Administraţia Prezidenţială.Participarea şefului statului la Conferinţa "The State of The Union" are loc în contextul deţinerii de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, găzduirii Summitului de la Sibiu, precum şi cu prilejul aniversării unui deceniu de la aderarea României la Convenţia privind înfiinţarea Institutului Universitar European de la Florenţa.Totodată, cu prilejul prezenţei la Florenţa, Klaus Iohannis va depune o coroană de flori la placa comemorativă dedicată lui Alexandru Ioan Cuza, amplasată lângă reşedinţa în care domnitorul şi-a petrecut ultimii ani din viaţă.Aflată la cea de-a IX-a ediţie, Conferinţa "The State of The Union" are ca temă principală democraţia în secolul XXI în Europa, cu accent pe contextul electoral european. Lideri politici europeni, jurnalişti, membri ai corpului academic şi reprezentanţi ai societăţii civile vor dezbate o serie de teme de actualitate care privesc atât provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană, cât şi perspectiva unei Uniuni mai puternice, adaptate şi pregătite pentru aspiraţiile generaţiilor viitoare.Conferinţa "The State of The Union" este un eveniment de prestigiu în sfera afacerilor europene devenit un forum de referinţă pe agenda factorilor de decizie europeni, la care participă, în mod regulat, şefi de stat şi de guvern, lideri ai instituţiilor UE, precum şi personalităţi academice şi culturale.Institutul Universitar European din Florenţa este o instituţie academică europeană consacrată, contribuind de-a lungul timpului la dezvoltarea procesului de integrare europeană, prin activităţi de cercetare academică şi programe educaţionale la cel mai înalt nivel. AGERPRES/(AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Alexandru Cojocaru)

