Cutremur semnificativ la ora 1:33 în România. L-ați simțit?

17:20

Proprietarul maşinii în care şi-a găsit sfârşitul Răzvan Ciobanu rupe tăcerea. Iulică Cercel a mărturisit cum au ajuns cheile Range Rover-ului la designer. Site-ul nr. 1 din România a aflat că mașina în care și-a dat ultima suflare Răzvan Ciobanu aparținea unei femei de afaceri din Oltenița, județul Călărași, pe nume Mădălina Georgiana I. Range-ul în […] The post Proprietarul maşinii în care şi-a găsit sfârşitul Răzvan Ciobanu rupe tăcerea. Cum au ajuns cheile Range Rover-ului la designer appeared first on Cancan.ro.