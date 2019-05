Ce i-au pus părinții lui Răzvan Ciobanu în sicriu, la picioare. Au fost obligați pentru a-l putea îngropa

18:00

Data de 2 mai 2019 va rămâne una de doliu în lumea modei din România. Astăzi, regretatul designer a fost condus pe ultimul drum de către toţi cei care l-au iubit. La ceremonia funerară ce a avut loc la Cimitirul Progresul din București, Iulia Albu a recurs la un gest uluitor. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, […]