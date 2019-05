Loteria Română: Report de peste 4,4 milioane de euro la Loto 6/49 şi de 1,84 milioane de euro la Joker

11:10

Actorul britanic Peter Mayhew, cunoscut publicului mai ales din saga "Războiul Stelelor" - unde a interpretat rolul extraterestrului Chewbacca, un uriaş păros din specia wookie, prieten de încredere al personajului Han Solo -, a murit în 30 aprilie 2019, la 74 de ani, în locuinţa sa din Texas, a anunţat familia actorului joi, 2 mai 2019, pe contul acestuia de Twitter, fără a dezvălui motivul decesului, transmit agenţiile de presă internaţionale.Peter Mayhew s-a născut la 19 mai 1944 la Barnes, în Marea Britanie. A lucrat ca infirmier la "King's College Hospital" din Londra când a fost selectat de producătorul Charles H. Scheener să joace în filmul "Sinbad and the Eye of the Tiger" (1977) datorită staturii sale impresionante - 2,21 metri, conform site-ului www.imdb.com. Sursa foto: Star Wars / facebook.comUn an mai târziu, Mayhew a acceptat un rol în producţia lui George Lucas, "Star Wars: Episode IV - A New Hope" (1977). Având posibilitatea de a alege între rolurile "Darth Vader" şi "Chewbacca", l-a ales pe cel din urmă, un uriaş din specia wookie, prieten şi secund al lui Han Solo. Pentru acest rol, Mayhew a petrecut destul timp la grădini zoologice unde a studiat mişcările şi comportamentul animalelor mari pentru a le încorpora în jocul său actoricesc. Sursa foto: (c) FACUNDO ARRIZABALAGA / EPAPeter Mayhew a reluat rolul Chewbacca şi în următoarele producţii din serie: "Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back" (1980), "Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi" (1983), "Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith" (2005), "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens" (2015). De asemenea, a mai jucat acest rol şi în alte producţii precum "Donny and Marie" (1977), "The Star Wars Holiday Special" (1978), "The Muppet Show" (serial pentru copii, 1980), "Return of the Ewok" (scurtmetraj, 1982), "Star Wars: The Clone Wars" (serial de televiziune, 2011), "Glee" (serial de televiziune, 2011), "Star Wars: Battlefront" (joc video, 2015), conform sursei citate. Sursa foto: (c) APÎn 2015 Mayhew a obţinut cetăţenia Statelor Unite ale Americii, locuind în oraşul Boyd din Texas, unde avea o afacere. A participat la diverse convenţii dedicate producţiilor ştiinţifico-fantastice precum Comic Con sau OmegaCon şi la festivaluri de film. Obligat fiind, după o operaţie de înlocuire a rotulelor, să poarte baston, acesta a ales unul în formă de "lightsaber" (armă în formă de sabie laser folosită în seria "Star Wars").Peter Mayhew a murit la 30 aprilie 2019, conform www.imdb.com. AGERPRES/(Documentare - Daniel Olteanu, editor: Marina Bădulescu)