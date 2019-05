Doliu în lumea modei! O fostă Miss a fost găsită moartă la 31 de ani. E cutremurător cum arăta trupul său în baia unui hotel

22:20

Călin Popescu Tăriceanu a afirmat, în contextul morții lui Răzvan Ciobanu, că România are o capacitate de reacție și de mobilizare mai mică față de alte state pentru combaterea consumului de droguri. Președintele Senatului consideră că politicienii nu s-au implicat suficient în această problemă. „Dumnezeu să-l odihnească pe Răzvan Ciobanu! O veste tristă, care ne-a […]