ŞTIRILE AMIEZII - ECONOMIC - 3 MAI

Preşedintele Klaus Iohannis le-a transmis vineri jurnaliştilor, de Ziua Libertăţii Presei, că îi susţine deplin, subliniind că ziariştii ajută la transparenţa şi asumarea la nivel politic."Astăzi celebrăm jurnaliştii care îşi dedică vieţile găsirii adevărului şi care, prin munca lor asiduă, ajută la impunerea transparenţei şi asumării în guvernare. Aveţi susţinerea mea deplină", a scris şeful statului pe Twitter. Today we celebrate the journalists who dedicate their lives to the pursuit of the truth and who, through their hard work, help to impose transparency and accountability in governance. You have my full support! #WorldPressFreedomDay - Klaus Iohannis (@KlausIohannis) May 3, 2019Marcată în fiecare an la 3 mai, Ziua mondială a Libertăţii Presei este celebrată prin numeroase evenimente. Ziua mondială a Libertăţii Presei reprezintă un prilej de a sărbători principiile fundamentale ale libertăţii presei, de a evalua situaţia libertăţii presei în lume, de a apăra mass-media de atacurile asupra independenţei sale şi de a aduce un omagiu jurnaliştilor care şi-au pierdut viaţa în timpul exercitării profesie, potrivit www.un.org. AGERPRES/(AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Claudia Stănescu, editor online: Ada Vîlceanu)