Tribeca 2019 - Un film regizat de un cineast de 19 ani a câştigat principalul trofeu al festivalului

Filmul "Burning Cane", regizat de Phillip Youmans, un cineast în vârstă de 19 ani, a fost recompensat joi seară cu trofeul principal - Founders Award pentru cel mai bun lungmetraj narativ american - la ediţia din acest an a Festivalului Tribeca, informează site-ul revistei Variety.Wendell Pierce, protagonistul acestui film, a fost desemnat cel mai bun actor într-un lungmetraj narativ american la cea de-a 18-a ediţie a festivalului newyorkez. Haley Bennett a fost premiată cu trofeul pentru cea mai bună actriţă într-un lungmetraj narativ american graţie interpretării sale din filmul "Swallow".Filmul "Burning Cane", cu o acţiune plasată în mlaştinile din Louisiana, a fost scris, regizat şi filmat de Phillip Youmans, care avea în momentul filmărilor vârsta de 17 ani. El este primul regizor afro-american care câştigă acest premiu la Tribeca şi este cel mai tânăr regizor selectat cu un lungmetraj în competiţia oficială a festivalului newyorkez.Protagonistul peliculei, Wendell Pierce interpretează un pastor predicator care şi-a pierdut soţia. Phillip Youmans a primit şi premiul pentru cea mai bună imagine în secţiunea lungmetrajelor narative americane. Foto: (c) APActriţa premiată în această secţiune, Haley Bennett, joacă în filmul "Swallow" rolul unei femei care dezvoltă obsesia de a înghiţi obiecte periculoase, ce ar putea să îi pericliteze viaţa aşa-zis perfectă pe care o are.În secţiunea dedicată lungmetrajelor internaţionale, cel mai bun film a fost desemnat "House of Hummingbird", regizat şi scris de Bora Kim. Trofeul pentru cel mai bun actor din această categorie a fost câştigat de Ali Atay ("Noah Land"), iar cea mai bună actriţă a fost aleasă Ji-hu Park, protagonista filmului "House of Hummingbird".În secţiunea de documentare, premiul pentru cea mai bună producţie a fost câştigat de "Scheme Birds", de Ellen Fiske şi Ellinor Hallin.În competiţia de scurtmetraje, cel mai bun scurtmetraj narativ a fost desemnat "Maja", o producţie daneză regizată de Marijana Jankovic. Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj de animaţie a revenit filmului "My Mother's Eye", de Jenny Wright, iar trofeul pentru cel mai bun scurtmetraj documentar a fost câştigat de "Learning To Skateboard In A Warzone (If You're A Girl)", de Carol Dysinger.Organizatorii Festivalului Tribeca au acordat şi alte premii şi menţiuni speciale, printre acestea remarcându-se Nora Ephron Award, un premiu în valoare de 25.000 de dolari, care a revenit în acest an regizoarei Rania Attieh pentru pelicula "Initials S.G.". Acest trofeu recompensează excelenţa în storytelling a unei scenariste sau regizoare, care întruchipează spiritul şi îndrăzneala creativă a celebrei scenariste americane Nora Ephron, decedată în 2012.Un alt premiu special a fost Storyscapes Award, care a revenit în acest an scurtmetrajului "The Key", scris şi regizat de Celine Tricart.Aceste premii ale juriului de la Tribeca au fost anunţate joi seară. Câştigătorii premiilor publicului vor fi anunţate sâmbătă, iar cea de-a 18-a ediţie a festivalului newyorkez se va încheia duminică. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Adrian Dădârlat)

