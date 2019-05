Un fotbalist român a fost rupt în bătaie chiar în timpul meciului!

13:30

Cursul valutar BNR al zilei de 3 mai pentru euro, dolar, franc, lira sterlină, dar și celelalte monede internaționale au fost afișate. Cât au ajuns să coste azi 1 EURO și 1 DOLAR? Euro întregistrează astăzi, 3 mai, valoarea de 2,9823 de lei/euro. Cursul anterior, de pe data de 2 mai, a indicat că moneda […] The post Curs valutar 3 mai. Cât au ajuns să coste azi 1 EURO și 1 DOLAR appeared first on Cancan.ro.