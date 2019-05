Iohannis, la Florenţa: Situaţia este complicată în România, nu vreau să o zugrăvesc mai roz

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, la conferinţa "The State of the Union" de la Florenţa, că situaţia din România este foarte complicată.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro