Fiica & ginerele ”Regelui manelelor” sunt acuzați că s-au sustras de la plata mega-botezului organizat la Palat!

Drama unei bătrâne din județul Suceava a șocat întreaga comunitate în care locuiește. În vârstă de 72 de ani, femeia a fost violată mai bine de trei ore în propria casă. Când a scăpat din mâinile călăului, ea a cerut ajutorul vecinilor și, ulterior, a mers la poliție unde a depus o plângere împotriva acestuia. […]