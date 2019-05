Andronescu: Mi-aş dori ca elevii olimpici să nu plece din ţară; să-i sprijim să dezvolte o carieră universitară aici

19:50

După mai mulţi producători de film şi actori, a venit rândul editorilor americani să îl boicoteze pe cineastul Woody Allen, care nu a găsit o editură dispusă să achiziţioneze proiectul volumului său de memorii, potrivit cotidianului The New York Times, citat de AFP.Cotidianul american citează directori de la patru edituri majore, care au declarat sub protecţia anonimatului că unul dintre agenţii cunoscutului regizor le-a propus spre publicare un manuscris al artistului.Niciunul dintre cei patru directori de editură nu a făcut o ofertă, au precizat ei pentru The New York Times. Unii dintre ei au spus că nici măcar nu au citit manuscrisul.Contactaţi de jurnaliştii de la AFP în legătură cu informaţiile apărute în The New York Times, reprezentanţii celor cinci mari edituri din Statele Unite - HarperCollins, Hachette, Macmillan, Simon & Schuster şi Penguin Random House - nu au dorit să facă declaraţii pe această temă.Nici agentul lui Woody Allen nu a răspuns solicitărilor AFP de a oferi un punct de vedere în această chestiune.După apariţia mişcării #MeToo, Woody Allen a ajuns din nou în centrul scandalului provocat de acuzaţiile de abuz sexual formulate împotriva sa de una dintre fiicele lui adoptive, Dylan, în anul 1992.Cercetările care îl vizau au fost abandonate după două anchete diferite realizate în epocă şi care au durat mai multe luni.Însă Dylan Farrow, susţinută de mama ei adoptivă, Mia Farrow, şi de fratele ei Ronan Farrow, şi-a reînnoit la începutul anului 2018 aceste acuzaţii, pe care Woody Allen le-a respins întotdeauna.Imaginea regizorului premiat cu Oscar s-a degradat şi după un interviu acordat postului argentinian Canal 13, difuzat în iunie 2018, în care artistul a spus că are profilul necesar pentru a fi considerat un erou al mişcării #MeToo.Cu imaginea şifonată, Woody Allen a ajuns în situaţia în care mai mulţi actori şi actriţe cu care a colaborat în trecut au început să se distanţeze de el prin declaraţii publice şi să afirme că nu mai doresc să lucreze cu el niciodată.La începutul lunii februarie, cineastul a dat în judecată grupul Amazon pentru întrerupere abuzivă a contractului, reproşând companiei americane că a pus capăt acordurilor lor de producţie.Amazon a confirmat că şi-a anulat angajamentul, ce viza finanţarea a patru filme cu o sumă totală de 68 de milioane de dolari, justificându-şi decizia prin "acuzaţiile repetate" care îl vizează pe regizor şi prin "declaraţiile controversate" ale acestuia.Procedura judiciară din această speţă îşi urmează cursul şi un proces ar putea avea loc în 2020. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Adrian Dădârlat)