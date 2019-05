Cutremur în România, la ora 00:58. Ce orașe s-au zguduit la miezul nopții

17:10

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare cod portocaliu de vijelii pentru județul Iași. Alte cinci județe sunt sub cod galben de vreme rea. Potrivit ANM, este cod portocaliu în județul Iași, fiind prognozate vijelii puternice, grindină de dimensiuni medii, averse ce vor cumula 30…35 l/mp.