EFEMERIDE ASTRONOMICE - 4 mai

20:50

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunţat că un muzeu al automobilului va funcţiona sub autoritatea Primăriei generale şi va avea sediul pe bulevardul Aviatorilor, în apropierea Muzeului de Geologie."Am făcut acest demers pe lângă doamna primar general, Gabriela Firea, care a avut foarte multă deschidere pentru a implica Primăria, pentru că un astfel de muzeu va trebui să funcţioneze sub autoritatea Primăriei generale. Am discutat şi cu doamna prim-ministru. Am identificat o clădire care ar fi foarte potrivită, este vorba de fostele garaje Leonida care se găsesc pe bulevardul Aviatorilor, într-o zonă unde sunt şi Muzeul de Istorie Naturală şi Muzeul de Geologie, deci, într-un loc care permite un acces facil, pentru că este chiar lângă metrou. Acest muzeu al automobilului ar trebui probabil, într-o viziune modernă, să încerce să cuprindă mai mult, şi anume, istoria mobilităţii, pentru că un astfel de muzeu trebuie să fie nu numai un muzeu de exponate, ci şi un muzeu care să aibă şi un rol educativ pentru generaţiile tinere şi pentru generaţiile mai puţin tinere", a afirmat vineri, la Senat, Tăriceanu.El a explicat că a vorbit cu colecţionari de automobile vechi care vor pune la dispoziţia muzeului propriile maşini de epocă."Primăria generală trebuie să găsească un loc în care să mute Brigada Poliţiei Rutiere, care în momentul de faţă este cazată în clădirea de pe bulevardul Aviatorilor. Şi sper ca acest lucru să se materializeze cât mai rapid. În acelaşi timp, Clubul deţinătorilor maşinilor de epocă din Bucureşti Retromobil a identificat şi posibilitatea obţinerii unor granturi, cred că norvegiene, pentru a contribui la amenajarea muzeului. Am luat legătura cu câţiva colecţionari de maşini de epocă, vor fi foarte încântaţi să pună la dispoziţia muzeului exemplarele lor cele mai reuşite şi care să dea mai multă atracţie viitorului muzeu", a adăugat Tăriceanu.Întrebat despre proiectul potrivit căruia persoanele în vârstă de minimum 24 de ani, care deţin de cel puţin doi ani permis de conducere categoria B, să aibă dreptul automat să conducă motociclete de maximum 125 cm cubi, Tăriceanu a răspuns că este mai complicat să conduci o motocicletă decât un autoturism."Această prevedere funcţionează deja în unele state. Ca unul care conduc motocicleta din tinereţe, am să spun că deja pentru o motocicletă de 125 de cm cubi foarte performantă, din punctul meu de vedere, ar fi nevoie să se facă o şcoală, chiar dacă nu ar trebui să se dea încă o dată examenul, proba de reguli de circulaţie. Dar condusul unei motociclete şi condusul unei maşini sunt două lucruri destul de diferite. Pot să vă spun clar: condusul motocicletei este mai complicat şi comportă riscuri suplimentare faţă de al unei maşini. La un accident de motocicletă riscul de a te răni şi rămâne cu sechele este foarte mare şi vă spun pe propria piele", a mai spus Tăriceanu. AGERPRES/(A - autor: Livia Popescu, editor: Antonia Niţă, editor online: Anda Badea)