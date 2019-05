Avertizare meteo: risc de avalanșă în Munții Făgăraș, Bucegi și Parâng

09:20

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, în cadrul conferinţei The State of the Union” organizate de Institutul Universitar European din Florența, că Summit-ul UE de la Sibiu, din 9 mai, va fi dedicat viitorului Europei. "Summitul care va avea loc la Sibiu, săptămâna viitoare - este interesant că are loc exact pe data de 9 […] Post-ul Klaus Iohannis, despre Summit-ul de la Sibiu: „Este poate pentru prima dată când avem un Summit dedicat viitorului Europei” apare prima dată în Libertatea.ro.