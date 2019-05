După ce l-a înlocuit la Dinamo, Mircea Rednic i-a găsit echipă lui Claudiu Niculescu! Unde l-a propus pe fostul său elev

20:20

Eugen Neagoe, demis în această săptămână de Sepsi, așteaptă oferte și spune că ar fi deschis să lucreze chiar și cu un patron dificil așa cum este Gigi Becali. - Domnule Neagoe, oficial nu mai sunteți antrenorul celor de la Sepsi. Cum ați rezolvat despărțirea?- Pe care amiabilă. Am semnat ieri hârtiile. Chiar dacă mai aveam un an de contract am plecat și am rămas prieteni. ...