Miting PNL în Focşani: Partidul nu va fi responsabil de posibilele incidente care vor apărea

13:00

Aceştia l-au diagnosticat cu paralizie la nivelul osului ulnar, ceea ce îi oferea aspectul unei mâini-gheară. Descoperirea a fost făcută datorită analizării a două lucrări-potret ale sale. Înainte de această descoperire se credea faptul că nu a mai putut picta din cauza unui atac cerebral. Însă în publicaţia Journal of the Royal Society of Medicine, doctorii au sugerat faptul că adevărată afecţiune era cea la nivelul nervilor mâinii din cauza căreia nu mai putea şine paleta de culori sau pensula...