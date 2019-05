Hochei - NHL: Carolina Hurricanes s-a calificat în finala Conferinţei de Est

10:30

Senatorul PMP Traian Băsescu, fost preşedinte al României, declară, sâmbătă, că premierul Viorica Dăncilă nu va putea fi invitată la lucrările Summitului Consiliului European de la Sibiu, având în vedere prevederile Tratatului de la Lisabona, însă va putea fi invitată la recepţie şi prezentată de preşedintele Klaus Iohannis, cu un scurt laudatio, celorlalţi membri ai Consiliului European."În spaţiul public se revarsă necunoaşterea despre Uniunea Europeană. Ziarişti şi politicieni deplâng faptul că Doamna Dăncilă încă nu a fost invitată la Sibiu. Oameni buni, nici nu va fi invitată la lucrările Consiliului European din următoarele motive:1. În cursul fiecărei preşedinţii rotative se organizează un Consiliu European informal în ţara care deţine preşedinţia Uniunii Europene. De aceasta dată este România - Sibiu (am participat la 19 astfel de Consilii informale în cei 10 ani de activitate în Consiliul European).2. Conform Tratatului de la Lisabona, fiecare stat membru are un singur loc în Consiliul European, loc care este rezervat aceluia care prin Constituţia naţională are mandat de reprezentare a ţării, în cazul nostru Preşedintele Iohannis. Din Consiliul European mai fac parte Preşedintele Comisiei Europene şi Preşedintele permanent al Consiliului European", precizează Traian Băsescu, într-o postare pe pagina sa de facebook.El subliniază că în acest caz, premierul Dăncilă şi Preşedintele Iohannis prezidează două instituţii europene cu atribuţiuni total diferite, iar primul-ministru nu are cum să fie invitată la lucrările Consiliului European din cadrul Summitului informal de la Sibiu, însă poate fi invitată la recepţia organizată în marja acestuia şi prezentată celorlalţi membri ai Consiliului European."Doamna Premier Dăncilă prezidează Consiliul Uniunii Europene (acolo unde merg miniştrii), în timp ce Preşedintele Iohannis prezidează Consiliul European, care este altă instituţie. Deci, sunt două instituţii cu atribuţiuni total diferite. Doamna Premier Dăncilă nu va putea fi invitată la lucrările Consiliului European (vezi Tratatul de la Lisabona), dar va putea fi invitată la recepţie şi prezentată de preşedinte, cu un scurt laudatio, celorlalţi membri ai Consiliului European", mai afirmă fostul şef al statului în comentariul său.Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, că nu a fost invitată la summitul de la Sibiu din data de 9 mai, precizând însă că dacă va primi invitaţie, va merge."Nu pot să vă spun dacă merg, nu am fost invitată. Dacă voi fi invitată, voi merge. (...) Mi se pare totuşi nepotrivit, ca să folosesc un termen elegant, ca tocmai cei care au muncit atât pentru România, cei care au atras atâtea aprecieri - nu numai din partea statelor membre, am văzut că şi alte state au făcut referire la acest lucru - să nu fie invitaţi la summit şi, să nu uităm un lucru, când am deschis Preşedinţia rotativă, la Ateneu, eu am spus şi am crezut că este nevoie de unitate şi să dăm un semnal de ţară, l-am invitat pe domnul preşedinte Iohannis, i-am dat chiar posibilitatea să vorbească primul, fiind preşedintele României, pentru că eu am crezut că atunci când sunt obiective de ţară, este important să dăm dovadă de consens şi de acţiune comună", a spus Dăncilă, aflată într-o vizită în judeţul Dâmboviţa.Ea a adăugat că îi este greu să înţeleagă de ce nu a fost invitată la summitul de la Sibiu, care este dedicat viitorului Uniunii Europene."Această etapă eu nu aş vedea-o doar ca un război între partide politice, între preşedinte şi premier, vin toţi liderii europeni, este un mesaj pe care îl dăm pentru întreaga Europă, vom creiona viitorul Uniunii Europene, vom vorbi despre o Europă unită şi puternică. Cum putem vorbi noi de unitate când premierul României, care deţine Preşedinţia rotativă, nu este prezent să vorbească despre realizări şi pornind de la realizări să vorbim despre următoarea agendă strategică 2019-2024? Pentru mine este greu de înţeles, dar să sperăm că cu credinţă în suflet şi mai mult consens vom da un semnal puternic pentru ţară. Asta e important", a menţionat ea.Conform Ministerului Afacerilor Externe, summitul din 9 mai, dedicat viitorului Uniunii Europene şi viitoarei agende strategice a liderilor pentru perioada 2019 - 2024, va reuni la Sibiu şefii de stat şi de guvern ai statelor membre ale UE, 36 de delegaţii oficiale, 400 de invitaţi de rang înalt, circa 900 de jurnalişti şi 100 de traducători. AGERPRES / (AS - editor: Marius Frăţilă, editor online: Gabriela Badea)