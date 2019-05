Băsescu aruncă bomba: PMP nu va fi de acord cu transformarea UE într-o uriaşă moschee

17:10

Cea de-a 46-a ediţie a premiilor Emmy rezervate producţiilor difuzate în timpul zilei, Premiile Daytime Creative Arts Emmy, a adus nu mai puţin de cinci premii pentru serialul “The Young and the Restless/ Tânăr şi neliniştit”. Cu câte patru distincţii au fost premiate producţiile “After Forever” şi “Crown: The Legend”. Seria de producţii care se pot lăuda că s-au descurcat bine la ceremonie se încheie cu show-urile de televiziune “Sesame Street,” “The Ellen Degeneres Show” şi “The Talk”, fiecare...