Mureş: Expoziţia primului concurs de caricatură din lume pe tema rabarburei, în premieră la ''Sărbătoarea Rabarbărului'' de la Saschiz

Regele Thailandei Maha Vajiralongkorn a îndeplinit, sâmbătă, ritualurile budiste şi brahmanice care l-au transformat, simbolic, într-un zeu pe pământ, aşa cum este considerat suveranul în această ţară din Asia de Sud-Est, transmite Reuters.Încoronarea regelui Vajiralongkorn, 66 de ani, a avut loc în sala tronului a Marelui Palat din Bangkok, după încheierea perioadei oficiale de doliu după moartea tatălui său, regele Bhumibol Adulyadej, în octombrie 2016, la capătul unei domnii de 70 de ani.Regelui i s-a alăturat regina Suthida, după un anunţ surpriză făcut cu trei zile înainte de încoronare privind căsătoria monarhului pentru a patra oară. Foto: (c) The Committee on Public Relations of the Coronation of King Rama X/Handout via REUTERSÎncoronarea sa se produce pe fondul nesiguranţei legate de neanunţarea câştigătorilor alegerilor dintre formaţiunea şefului juntei militare şi un front democratic care încearcă să excludă amestecul armatei în politică."Voi continua, voi păstra şi voi duce mai departe moştenirea regală şi voi domni cu dreptate în folosul şi pentru fericirea poporului, întotdeauna", a susţinut regele înconjurat de atributele puterii (o umbrelă albă cu 9 straturi, o sabie bătută cu pietre preţioase, un sceptru din lemn poleit cu aur, un evantai, un bici împletit din păr de elefant şi papuci brodaţi cu fir de aur) şi purtând pe cap o coroană din aur, bătută cu diamante, de peste 7 kilograme. Conform tradiţiei, aceasta a fost prima sa poruncă pentru supuşi, poruncă cu valoare simbolică, menită să comunice esenţa viitoarei sale domnii. Porunca pronunţată de rege a fost similară celei rostite de tatăl său la încoronare. Foto: (c) The Committee on Public Relations of the Coronation of King Rama X/Handout via REUTERSCu această ocazie, regele Maha Vajiralongkorn i-a acordat soţiei sale Suthida titlul şi demnitatea de regină. Suthida, 40 de ani, este o fostă stewardesă pe Thai Airways devenită general la comanda regimentului regal de gardă.În afara zidurilor palatului, numeroşi thailandezi şi turişti, purtând tricouri galbene, s-au adunat având portrete ale suvernului şi steaguri naţionale. Salvele unei baterii de tunuri din secolul XIX au anunţat începerea noii domnii. Galbenul este culoarea zilei de luni, ziua în care s-a născut regele şi culoarea Soarelui, astrul care îl reprezintă pe monarh în cosmos, conform tradiţiei thailandeze.Unul dintre oamenii care s-au strâns în apropierea palatului regal, Kanjana Malaithong, a povestit pentru Reuters că a plecat de acasă, din nordul Thailandei, încă de la ora 1 dimineaţa, pentru a asista la ceremonia ce a fost transmisă pe ecrane gigantice amplasate în afara palatului."Sunt copleşită de bucurie... Nu voi mai apuca o ocazie ca aceasta, este un eveniment care se întâmplă o dată în viaţă", a declarat ea. În prima sa adresare către membrii familiei regale şi oficiali guvernamentali, printre alţii, regele a lansat un apel la unitate naţională. Foto: (c) The Committee on Public Relations of the Coronation of King Rama X/Handout via REUTERS"Invit pe fiecare dintre cei de aici şi întregul popor thailandez să-mi urmeze determinarea de a munci împreună, fiecare conform statutului şi datoriei sale, având drept obiective ultime prosperitatea naţiunii şi fericirea poporului", a susţinut el.Premierul Prayuth Chan-ocha, preşedintele Parlamentului şi cel al Curţii Supreme de Justiţie - reprezentanţi ai celor trei puteri din stat - au avut scurte alocuţiuni în care şi-au exprimat "recunoştinţa" faţă de suveran.Ritualurile thailandeze de încoronare sunt un amestec de tradiţii budiste şi brahmanice vechi de secole. Unul dintre multiplele titluri oficiale pe care le va deţine regele Vajiralongkorn este Rama al X-lea, cel de-al zecelea rege al Dinastiei Chakri ce a fost înfiinţată în 1782. Ritualurile urmate sâmbătă l-au transformat pe Vajiralongkorn într-un 'Devaraja' - o întrupare divină a zeilor.Regele a primit placa regală din aur pe care sunt inscripţionate numele său şi titlurile, horoscopul regal şi sigiliul regal, confecţionat în cadrul unui ritual de trei ore săptămâna trecută.De asemenea, regele a primit cele cinci atribute ale puterii regale. Coroana înaltă, cântărind 7,3 kilograme, simbolizează vârful Muntelui Meru, lăcaşul ceresc al zeului hindus Indra, iar greutatea sa simbolizează povara domniei, datoria pe care orice rege nu trebuie să o uite pentru binele şi prosperitatea supuşilor. Regele Vajiralongkorn şi-a pus singur coroana pe cap, cu ajutorul unor oficiali şi apoi a fost nevoit să o îndrepte de câteva ori, în timpul îndelungatei ceremonii, notează Reuters. Foot: (c) Reuters TV/REUTERSÎnainte de ritualul încoronării, regele a apărut îmbrăcat în veşminte albe, cu care a participat la ritualul de purificare, în care a stat sub o fântână din care i-a curs apă binecuvântată pe cap. Vajiralongkorn a fost stropit cu apă sfinţită colectată din cinci râuri şi patru lacuri din Thailanda, într-un gest menit să-i confere suveranitate, pe un fundal muzical asigurat de tobe, trompete şi muzică tradiţională thailandeză. Apoi, suveranul, aşezat pe tron, a fost "uns" cu apă colectată din peste 100 de izvoare din întreaga ţară, din opt direcţii cardinale, înainte de a i se înmâna umbrela albă cu nouă straturi, cel mai important simbol al regalităţii thailandeze.În cele 18 luni în care se află la putere, după moartea tatălui său, regele Vajiralongkorn a luat măsuri pentru consolidarea autorităţii monarhice şi a preluat controlul direct asupra unei părţi însemnate din vasta avere a Coroanei thailandeze, cu ajutorul guvernului militar aflat la putere, mai notează Reuters.Monarhia absolutistă a fost abrogată în Thailanda în 1932, dar instituţia monarhică rămâne profund respectată şi este considerată un simbol divin şi protectoarea ţării, poporului şi religiei budiste.