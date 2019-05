Un microbuz a ajuns în șanț în județul Cluj. Patru persoane au fost rănite

15:10

Serialul „Tânăr şi neliniştit/ The Young and the Restless” este marele câştigător al galei Daytime Creative Arts Emmy Awards, care a avut loc vineri seară, la Pasadena Civic Auditorium. Serialul a câștigat cinci trofee acordate de National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS), fiind programul cu cele mai multe primite vineri seară, scrie News.ro. […] Post-ul Serialul „Tânăr şi neliniştit”, câștigătorul galei Daytime Creative Arts Emmy Awards apare prima dată în Libertatea.ro.