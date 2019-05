Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 5 mai 2019. Lună Nouă în zodia Taur

12:10

Astăzi, Alex Faur va fi condus pe ultimul drum. Apropiații au început deja să-și facă apariția la Cimitirul Bellu din Capitală, iar toată lumea a rămas mască când a văzut cine a venit la înmormântarea milionarului. Astăzi, cel mai excentric tânăr milionar din România va fi condus pe ultimul drum de rude și apropiați. Ceremonia […] The post EXCLUSIV. Cine a apărut azi la înmormântarea lui Alex Faur. O știe toată România, dar acum e de nerecunoscut appeared first on Cancan.ro.