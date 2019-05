Iaşi: Anchetă demarată de DSP după ce un copil a murit în spital

21:40

Cantautorul Vasile Şeicaru şi-a lansat online, sâmbătă seara, cea mai nouă melodie a sa, "Nu ai vrut să m-aştepţi!", pe ritmuri latino, ale cărei muzică, versuri şi interpretare îi aparţin, fiind acompaniat Mishu Constantinescu, claviaturi şi voce, şi de Teo Boar, la chitară."Piesa aceasta va fi oarecum controversată, fiindcă este altceva decât am scris până acum. Este o piesă pe un ritm latino şi are o orchestraţie de aşa natură încât e pe strada aceea şi mulţi vor spune că mi-am schimbat stilul. Nu mi-am schimbat stilul! Să nu uităm că am cântat şi blues-uri, am cântat 'Fără tine, fără tine!', blues de dragoste şi încă mai am pe acest album încă un blues, 'Mă simt nemuritor'. Ceea ce fac eu acum nu este folk şi niciun folkist din România nu mai cântă doar folk, noi cântăm muzică pur şi simplu, eu scriu nişte cântece. Se vor întreba unii 'dar de ce cântă el latino?' Această piesă nu poate fi cântată doar cu chitara. La orice cântec pe care l-am compus de pe cele 11 albume pe care le-am scos am avut colaboratori, nu le-am făcut niciodată singur. Alţii au suprapus clape, tobe, chitări, practic nu am scris niciun album singur, voce-chitară. Piesa este orchestrată foarte bine", a declarat, pentru AGERPRES, Vasile Şeicaru, care a precizat că orchestraţia piesei îi aparţine lui Mishu Constantinescu (ex Bosquito).Noua piesă "Nu ai vrut să m-aştepţi!", lansată sâmbătă de Vasile Şeicaru, va apărea pe albumul aflat în lucru, cel mai probabil, anul acesta.Cantautorul a precizat că mai are de lucru, dar are deja o serie de piese compuse pentru noul album, pe care va figura şi piesa "Sentimente", care nu a fost inclusă până acum pe vreun album."Reacţiile la "Nu ai vrut să m-aştepţi!" sunt foarte bune, până acum nu am avut niciun comentariu negativ. Piesa este orchestrată foarte bine (...) Eu nu caut muza niciodată, eu aştept să vină la mine şi când vine, vine! În momentul în care scriu textele îmi fac meseria, bineînţeles că totul se bazează pe nişte trăiri de-ale mele, însă eu nu pot să le explic prea bine, nici nu e cazul să le explic. Eu sunt un creator de muzică. Cei care ascultă muzica o pot explica, diseca şi analiza, fiindcă fiecare o ascultă în funcţie de ceea ce simte", a mai spus Vasile Şeicaru. AGERPRES / (A - autor: Dorina Matiş, editor: Marius Frăţilă, editor online: Daniela Juncu)