Descoperiți. Lista care aruncă în aer politica. Cum vânează Soros politicienii aleși la Bruxelles

A apărut în spațiul public o listă făcută pentru fundația lui George Soros. Documentul se numește „Mapping. Reliable allies in the European Parliament” și are 177 de pagini. Fundația lui George...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3