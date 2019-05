Neymar la Real Madrid » Clauza pe care nimeni nu o știa până astăzi face posibil transferul secolului! Suma: 170 de milioane de euro

23:40

Viitorul a trecut de Sepsi, scor 3-1. Gică Hagi crede că brazilianul Eric poate fi „jokerul” din sezonul următor.„Mă bucur că se împlinește ce zic. V-am zis la conferința de presă că sunt bun, și am demonstrat-o. Am câștigat chiar dacă am fost conduși, am făcut un fotbal ofensiv. Timp de 10 minute, la pauză, am încercat să îi trezesc. Ritmul nu era bun, pasarea era lentă. După asta au venit golurile, ocaziile. ...