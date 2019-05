A murit Ciprian Tofan într-un teribil accident rutier, după ce a rulat cu 200 km/h. Care a fost dorința lui înainte să se producă tragedia

17:40

Conducerea IPJ Iași reacționează după ce o polițistă din Pașcani, implicată anul trecut într-un accident cu o mașină de serviciu, a scris că autoturismele cu care sunt trimiși unii polițiști la evenimente sunt „mașinile morții”, că 40 de autospeciale au fost cumpărate din 2018. „În referire la aspectele semnalate în spațiul public, legate de afirmațiile […] The post Prima reacție a IPJ Iași, după ce polițista Andrada Voicu a scris despre mașinile din dotare appeared first on Cancan.ro.